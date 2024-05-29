США разрешили Украине сбивать самолеты в России

США не выступают против того, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над российской территорией, а также позволяют Киеву использовать переданные системы ПВО на территории России, сообщает The Washington Post. Журналисты сделали такой вывод, проанализировав пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдове.

Блинкен, в частности, заявил, что США «не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя», добавив, что «Соединенные Штаты адаптировались и приспособились к меняющимся условиям на поле боя».

«Не существует никаких ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу для Украины», - заключил глава Госдепа.