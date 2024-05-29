Кадыров объявил викторину и предложил победителю миллион

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему сказали президенты России и Узбекистана в личном разговоре, который попал на видео. За правильный ответ глава республики пообещал подарок в размере 1 млн рублей, пишут российские СМИ.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», — сказал Кадыров.

Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии и поделиться видео у себя в соцсетях.

«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа», — отметил глава Чечни.