Алиев: В азербайджанских землях заложено 1,5 миллиона мин…

С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 гражданин Азербайджана, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Об этом, в частности, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему «Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего».

«Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 год на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению», – сказал Алиев.

Глава государства отметил в своем обращении, что «сегодня мины и неразорвавшиеся боеприпасы все еще являются одной из острых проблем, угрожающих безопасности человека во многих странах мира. Подвергая опасности жизни людей даже спустя десятилетия после окончания войны, мины в то же время серьезно препятствуют социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, культурного наследия, реализации инициатив по постконфликтному восстановлению, развитию и в конечном итоге усилиям по достижению Целей устойчивого развития».

«Создавая угрозу жизни людей и ставя под вопрос право на жизнь в целом, взрывы мин также наносят огромный ущерб и окружающей среде. Так, образующиеся при взрывах пластиковые отходы оказывают негативное воздействие на структуру почвы, приводя к экологическим последствиям. Мины, которые в течение длительного времени остаются зарытыми в земле, приводят к вредным химическим реакциям. Неиспользуемые из-за мин земли подвергаются естественной эрозии и разрушению…» - подчеркнул президент.

Алиев обратил внимание участников конференции, что «Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 млн мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов».

Глава государства отметил, что «трудности, с которыми мы сталкиваемся при разминировании, мешают в то же время работам по реконструкции и восстановлению, создают серьезные препятствия возвращению в свои дома 800 тысяч вынужденных переселенцев».

«Гуманитарное разминирование является одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана, и его основа была заложена по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В настоящее время основной структурой, осуществляющей деятельность по гуманитарному разминированию в нашей стране, является Агентство по разминированию Азербайджанской Республики - ANAMA.

В результате проведенного по сегодняшний день процесса разминирования территория площадью около 140 тысяч гектаров очищена от 119 946 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Однако площадь заминированных территорий гораздо больше. Устанавливать мины легко, а очищать от них территории – гораздо более трудный и сложный процесс. В короткие сроки мобилизовав с этой целью все свои силы, Азербайджан использует самые современные и передовые технологии, применяемые в мире. Мы постоянно проводим соответствующую работу для повышения эффективности в сфере разминирования, и в настоящее время наши возможности по сравнению с предыдущими годами значительно возросли. С прошлого года в Азербайджане начали действовать женские саперные группы», – сказал Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан «осуществляет деятельность по гуманитарному разминированию практически полностью за счет собственных ресурсов. Адекватная политическая и практическая поддержка международного сообщества имеет большое значение для ликвидации гуманитарных последствий мин, очистки земель от мин».

«Параллельно со своей проблемой мин Азербайджан выступил с многочисленными инициативами с целью привлечения внимания международного сообщества к этому вопросу. В прошлом году наша страна официально объявила гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью устойчивого развития, и нами ведется постоянная работа для принятия этого вопроса в качестве глобальной 18-й ЦУР ООН. В то же время Азербайджан выступил с инициативой создания специальной контактной группы по гуманитарному разминированию в рамках Движения неприсоединения. Группа приступила к деятельности в сентябре прошлого года.

На состоявшейся в 2013 году 15-й встрече сторон Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» по инициативе Азербайджана была принята резолюция «Влияние мин на культурное наследие». В продолжение этой важной резолюции азербайджанская сторона организовала в мае текущего года в Агдаме специальную конференцию на тему «Воздействие мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность», – сказал Алиев.

«…В настоящее время Азербайджан вместе с ООН работает над созданием «Центра совершенства» по обучению противоминной деятельности. В рамках конференции будет подписан документ о намерении между ANAMA и Программой развития ООН. Это знаменательное событие поможет Азербайджану делиться своим опытом в данной сфере с другими странами, сталкивающимися с аналогичными проблемами.

Сегодняшнее мероприятие демонстрирует решимость Азербайджана бороться с минами, являющимися одним из вызовов современности. Верю, что конференция внесет вклад в обсуждение проблемы мин, возможностей ликвидации всех вызванных ею последствий, в том числе экологических, а также будет способствовать обмену передовым опытом в сфере противоминной деятельности», - говорится в обращении президента Азербайджана.