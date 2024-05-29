Китай пригрозил Тайваню войной
Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что воссоединение КНР и Тайваня «невозможно остановить». Так он прокомментировал вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ.
По его словам, независимость острова будет равносильна войне.
«Воссоединение родины — это историческая тенденция, которую невозможно остановить. Независимость Тайваня равносильна войне, раскол — отсутствию мира», — сказал У Цянь.
Напомним, что Народно-освободительная армия Китая на прошлой неделе провела военные учения «Совместный меч-2024А» в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, взяв остров в кольцо.
КНР назвала это «ответом на сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил».
Учения последовали за инаугурацией нового главы администрации острова, в ходе которого тот призвал власти материкового Китая «прекратить политическое и военное запугивание Тайваня» и пообещал добиваться независимости.