Китай пригрозил Тайваню войной

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что воссоединение КНР и Тайваня «невозможно остановить». Так он прокомментировал вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ.

По его словам, независимость острова будет равносильна войне.

«Воссоединение родины — это историческая тенденция, которую невозможно остановить. Независимость Тайваня равносильна войне, раскол — отсутствию мира», — сказал У Цянь.