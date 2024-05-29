Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 14:35

Индийская компания Reliance Industries (RELI. NS), оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годичный контракт с российской «Роснефтью» на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц. Как сообщается, оплата за нефть будет в рублях. На фоне столь радостного сообщения акции «Роснефти» накануне скакнули на 23,05%. Но лично я бы не стала преждевременно покупать эти акции, будь у меня такое желание.

Во-первых, потому, что механизм оплаты этой сделки совершенно не ясен. А, во-вторых, тем более не ясна судьба тех 35 миллиардов долларов, которые зависли у индусов за период, когда «Роснефть» торговала с ними в рублях. Их куда записывать – в прибыль, если вернут, а если вернут, то когда? Или в убыток? Поскольку если будут возвращать по обычной схеме с помощью конвертации в дирхамы ОАЭ, то эта сумма «похудеет» примерно на треть, услуги посредников-«менял» в Дубае нынче дороги. И вот эти «зависшие» три с половиной миллиарда долларов как-то не дают в полной мере насладиться очередным успехом России, о котором в ближайшие дни будет трубить московская Z-пропаганда. Причем, как и раньше, Индия закупает российскую нефть с поставкой. Это значит, что ответственность за организацию доставки и страхование грузов лежит на российских поставщиках, а индийские покупатели не несут никакой ответственности по этому поводу. Что, соответственно, снижает прибыль «Роснефти». И свидетельствует о том, что она продает нефть индусам не с выгодой, а лишь бы взяли.

После удара украинских беспилотников по российским НПЗ склады компании начали быстро заполняться из-за невозможности переработать ее в России в более дорогой продукт, и предложение нефтетелекоммуникационного конгломерата, принадлежащего миллиардеру Мукешу Амбани, который находится в приятельских отношениях с премьером Нарендрой Моди, стало для «Роснефти», несущей гигантские убытки на фоне санкций, просто палочкой-выручалочкой. В апреле нынешнего года на долю России пришлось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию. Это первый случай, когда доля Москвы в индийском импорте нефти составляет более 40%. Выгодно ли это Нью-Дели? Безусловно. Поскольку за счет ее покупок по ценам с дисконтом индусы только в прошлом году сэкономили 5,1 миллиарда долларов, просто золотая антилопа какая-то, а не Москва для них получается. Более того, дешевый импорт сырой нефти из России стал неожиданной удачей и для экспорта нефтепродуктов Индии. Только в Нидерланды она увеличила его в прошлом году почти в 2,5 раза, получив за это около 220 миллиардов долларов в течение 2022-2023 годов. Да еще и рост цен на нефтепродукты в собственной стране удалось предотвратить, что Нарендре Моди и его правящей партии пошло только на пользу. И нет сомнений, что и новая сделка для Индии окажется не менее прибыльной.