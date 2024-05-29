Путин собирается в Северную Корею

Подготовка визита президента Владимира Путина во Вьетнам и КНДР находится «на продвинутой» стадии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишут российские СМИ.



О планах по визиту в Северную Корею было известно ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке к поездке во Вьетнам.

«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — сказал Песков.

В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию и пригласил Владимира Путина нанести ответный визит. Российский президент, как стало известно позже, принял приглашение.