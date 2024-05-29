Эстония начинает конфискацию российских активов

Президент Эстонии Алар Карис утвердил законопроект, который позволит местным властям конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает ERR.

"В соответствии с этими нормами собственность можно конфисковать за нанесенный ущерб, если в отношении физического или юридического лица установлена связь с совершением незаконных действий или с оказанием содействия совершению таких действий", - сказал он.

Карис пояснил, что одного лишь попадания в санкционный список ЕС недостаточно, конфискация будет касаться только лиц, якобы "активно участвующих в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий".