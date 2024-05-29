Италия: Мы не воюем с Россией

Рим не отправит ни одного своего солдата в Украину. С таким заявлением выступил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передают зарубежные СМИ.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Вся помощь, которую мы предоставляем, в том числе военная, призвана защищать независимость Украины», — приводятся слова Таяни на сайте МИД Италии.

По словам министра, вся итальянская военная техника должна использоваться в пределах границ Украины.