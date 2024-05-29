Эрдоган обратился к Азербайджану и Армении: «Не упустите свой шанс»

В Измире стартовали крупнейшие учения в военной истории Турции EFES-2024, за которыми лично наблюдает президент Реджеп Тайип Эрдоган. В учениях с участием 1 745 гостей из 45 стран задействованы в общей сложности 10 884 военнослужащих.

Эрдоган, выступая в рамках мероприятия, подчеркнул, что учения EFES-2024 «не нацелены ни на одну страну».

«Наши учения проводятся по общему сценарию поддержки мира и повысят боеспособность наших Вооруженных сил. Вооружение и системы, участвующие в учениях, показывают уровень, которого достигла наша страна.

В ходе учений мы впервые протестировали 33 различных транспортных средства и системы. Мы не на стороне напряженности и конфликтов, а на стороне мира и сотрудничества. Мы хотим жить бок о бок со странами, с которыми мы живем в одной географии. Мы не положили глаз на чужую землю. Мы готовы к диалогу, общению и укреплению отношений со всеми», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара никогда не позволит сепаратистской организации (РКК/YPG) создать террористическое государство на севере Сирии и Ирака.

«Анкара внимательно следит за агрессивными действиями террористической организации (РКК/YPG) против территориальной целостности Турции и Сирии под предлогом референдума.

Нам хорошо известно, чего хотят добиться и какую игру ведут в регионе с помощью террористической организации ИГИЛ. Мы не поддадимся на эти уловки», — сказал Эрдоган.

Комментируя ситуацию между Баку и Ереваном, турецкий лидер подчеркнул, что нынешняя возможность заключения мира не должна быть упущена.