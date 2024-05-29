На 91-й Генеральной сессии Ассамблеи представителей Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗ), проходившей в Париже, было объявлено, что Азербайджан официально свободен от чумы мелкого рогатого скота, и делегации Агентства пищевой безопасности Азербайджана вручили специальный сертификат.

Руководитель Научной комиссии организации сообщил, что отчет, представленный в соответствии с процедурными правилами Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), был рассмотрен и отвечает требованиям по освобождению от чумы мелких жвачных животных. Затем отчет был утвержден путем голосования. Таким образом, организацией был официально объявлен на международном уровне статус Азербайджана как страны, как свободной от чумы мелких жвачных животных.

На сессии также было подчеркнуто, что Азербайджан является единственной страной в регионе, получившей статус свободного от чумы мелкого рогатого скота. Руководство ВОЗЖ отметило, что Баку поделится своим опытом в этой области и с другими странами.