В Багдаде торжественно отпраздновали День независимости Азербайджана

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В столице Ирака Багдаде в 5-звездочном отеле Babylon Rotana при организации посольства Азербайджанской Республики в Ираке впервые состоялось праздничное мероприятие по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана. После исполнения государственных гимнов обеих стран чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики, 106-летие которой отмечается в этом году, достижениях в построении независимого, демократического государства за короткий период, создании первого парламента и правительства, государственного аппарата и институтов управления, определении границ страны, создании воинских частей, обладающих высокой боевой способностью, обеспечении территориальной целостности и национальной безопасности. Посол отметил, что во времена Республики были приняты флаг и гимн Азербайджана, а азербайджанский язык был объявлен государственным языком.

Насир Мамедов сообщил, что после восстановления независимости нашей страны в 1991 году Азербайджан объявил себя правопреемником Азербайджанской Демократической Республики, основанной в 1918 году, и информировал об успехах независимого Азербайджана, проектах, реализуемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что благодаря исключительным заслугам общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева наша страна сохранила и развила свою независимость. Посол заявил, что реформы, проведенные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который продолжает политический курс Гейдара Алиева, дали свои успешные результаты, и что благодаря Победе, которая была одержана в 44-дневной Отечественной войне, земли Азербайджана, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, были освобождены нашей славной армией. Говоря о процессе развития страны на международной арене, Н.Мамедов подчеркнул, что Азербайджан успешно председательствовал в таких международных институтах, как Совет Безопасности ООН, Движение неприсоединения, Организация тюркских государств и многих других важных структурах. Посол заявил, что право Азербайджана провести COP29 при единогласной поддержке всех стран является ярким примером признания лидерства страны и усилий по решению проблемы изменения климата в национальном, региональном и глобальном масштабе.

Посол довел до сведения, что внешняя политика Азербайджанской Республики основана на принципах суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, сотрудничества и партнерства на региональном и глобальном уровне. Посол, отметив, что основной стратегической целью многовекторной независимой внешней политики нашей страны является превращение Азербайджана как страны, в том числе Южного Кавказа как региона в центр, позволяющий получить максимальную выгоду от сотрудничества, согласование интересов, защита своего географического положения и геостратегических особенностей, подчеркнул, что благодаря успешной внутренней и внешней политике, сформированной президентом Ильхамом Алиевым, страна смогла подняться до статуса одного из главных транспортных узлов Евразии, главного энергетического партнера Европейского союза, главной движущей силы регионального экономического прогресса и страны-партнера, согласовывающий интересы своих больших соседей. Посол заявил, что Азербайджанская Республика, имеющая глубокие исторические корни, является редкой светской мусульманской страной с точки зрения этнической и религиозной толерантности, и что Азербайджан, играющий роль моста между культурами, несет ответственность за продвижение этих ценностей ради интересов международного сообщества. Говоря о двусторонних азербайджано-иракских связях, посол отметил, что культурно-религиозные и исторические дружественные связи между Азербайджаном и Ираком в настоящее время охватывают области науки, образования, культуры и экономики, а политические отношения осуществляются на двусторонней основе, а также в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Посол указал, что Республика Ирак является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджанской Республики, дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Ирак были установлены 30 марта 1992 года, и статус генерального консульства Ирака, действующего в Баку со времен СССР, в 1992 году был повышен до посольства. Отметив, что два года назад отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений, посол сказал, что во внешней политике Азербайджана Ирак является одной из приоритетных стран, поддержка Ираком позиции Азербайджана в рамках международных организаций, в частности, ОИС, при принятии резолюций, требующих прекращения военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики, освобождения оккупированных территорий и возвращения беженцев на родные земли, оказала сильное влияние на формирование общественного мнения в исламском мире, в том числе в арабских государствах. Н.Мамедов сообщил, что отношения между двумя странами в последние два года развиваются по восходящей линии, и что два визита, совершенные президентом Иракской Республики Абдель Латифом Джамалом Рашидом в нашу страну в 2023 году, открыли новую страницу в истории двусторонних отношений, а визиты министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в Ирак в декабре 2023 года и министра экономики Микаила Джаббарова в марте 2024 года были эффективными с точки зрения определения потенциала сотрудничества между двумя странами в различных областях, заинтересованности Азербайджана в инвестициях в сферы энергетики, инфраструктуры, пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства Ирака. Посол довел до внимая, что согласно Распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 января 2024 года, в 2024 году отмечается 530-летие со дня рождения выдающегося представителя нашей общей культуры, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули. Заместитель министра иностранных дел Ирака по двусторонним отношениям Мохаммед Хусейн Бахр аль-Улум от имени заместителя премьер-министра Ирака, министра иностранных дел Фуада Хусейна выразил искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости и пожелал правительству и народу Азербайджана дальнейшего прогресса и процветания.

Отметив, что связи между Ираком и Азербайджаном, которые отличаются и характеризуются своей исторической и культурной глубиной и взаимным уважением, общими интересами и сотрудничеством в различных областях, развиваются по восходящей линии, заместитель министра с удовлетворением подчеркнул, что статус генерального консульства Ирака, действующего в Баку с 1974 года, в 1992 году был повышен до посольства. Заместитель министра заявил, что исторический визит президента Иракской Республики Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджан в ноябре 2023 года в сопровождении делегации высокого уровня открыл новую страницу в двусторонних отношениях и продолжил взаимную поддержку между двумя странами. М.Аль-Улум, отметив эффективность первого иракско-азербайджанского форума, прошедшего в Багдаде 6-7 декабря 2023 года в рамках 3-го заседания Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иракской Республики, с точки зрения определения потенциала сотрудничества в сфере инвестиций, сказал, что сегодня его страна пытается усилить двусторонние связи, расширяя рамки совместного сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, и что они заинтересованы в привлечении азербайджанских компаний государственного и частного секторов к инфраструктурным, нефтегазовым и другим проектам развития Ирака. Заместитель министра поблагодарил посла Азербайджанской Республики в Ираке и сотрудников посольства за большие усилия в развитии двусторонних отношений между двумя дружественными странами. После официальных выступлений были продемонстрированы два видеоролика, посвященных нашей стране и COP29.