AQTA проследит за питанием гостей на COP29

В связи с проводимой в Азербайджане 29-й сессией Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) подготовило инструкцию по «санитарно-гигиеническим стандартам на предприятиях общественного питания во время мероприятия COP29».

Пособие подготовлено с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов на предприятиях общественного питания во время проведения международного мероприятия и носит характер методической рекомендации.

В инструкциях отражены требования законодательства о пищевых продуктах, персонале, уборке и дезинфекционных работах, пищевых отходах на предприятиях общественного питания.

Указанную инструкцию, подготовленную в соответствии с утвержденным Агентством планом мероприятий по COP29, планируется распространить в предприятиях общественного питания. Ознакомиться с инструкцией можно по ссылке:

https://afsa.gov.az/storage/pages/9102/cop29-tedbiri-zamani-ictimai-iase-obyektlerinde-sanitar-gigiyenik-normalara-dair-telimat-1.pdf