Откуда исходит мировая киберугроза

15:20

В первом квартале 2024 года количество кибератак на инфраструктуру Европейского союза удвоилось по сравнению с последним кварталом 2023-го, за многими из этих атак может стоять Россия, заявил глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепасаар. Он отметил, что хакеры в последние месяцы особенно активно атакуют сайты и структуры, связанные с предстоящими выборами в Европарламент 6–9 июня, а также с другими выборами в странах ЕС. В США и Великобритании, где также вскоре пройдут выборы, агентства безопасности усиливают контроль за возможным вмешательством.

По словам Лепасаара, многие хакерские технологии, с которыми сейчас приходится бороться, были впервые опробованы на украинской инфраструктуре, а затем применены в Европе. «Это часть российской агрессии: они ведут физическую войну в Украине и цифровую – по всей Европе», – заявил он.