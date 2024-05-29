Откуда исходит мировая киберугроза
В первом квартале 2024 года количество кибератак на инфраструктуру Европейского союза удвоилось по сравнению с последним кварталом 2023-го, за многими из этих атак может стоять Россия, заявил глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепасаар.
Он отметил, что хакеры в последние месяцы особенно активно атакуют сайты и структуры, связанные с предстоящими выборами в Европарламент 6–9 июня, а также с другими выборами в странах ЕС. В США и Великобритании, где также вскоре пройдут выборы, агентства безопасности усиливают контроль за возможным вмешательством.
По словам Лепасаара, многие хакерские технологии, с которыми сейчас приходится бороться, были впервые опробованы на украинской инфраструктуре, а затем применены в Европе.
«Это часть российской агрессии: они ведут физическую войну в Украине и цифровую – по всей Европе», – заявил он.
Ряд экспертов также предупреждают о применении искусственного интеллекта для дезинформации избирателей. С его помощью создаются дипфейки – изображения, видео- и аудиоклипы, которые трудно отличить от реальных.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс недавно подчеркнула опасность использования новых технологий для манипуляций и назвала Россию самой активной иностранной угрозой для выборов в США.
«Цели российского правительства в таких операциях влияния, как правило, включают подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий в Соединенных Штатах и ослабление поддержки Украины со стороны Запада», — отметила Хейнс.