Все больше стран разрешают бить своим оружием по России

"Короткий ответ - да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны", - сказал Расмуссен.

Напомним, что Дания планирует передать Украине истребители F-16.

Ранее сообщалось, что десять западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Инициативу поддержали Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Позже разрешение на использование своего оружия для ударов по России дала Канада. А затем издание Politico со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился с тем, что Украине следует разрешить производить атаки оружием стран Запада вглубь российской территории.