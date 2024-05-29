Россия засекретила данные о производстве нефтепродуктов

Росстатом была опубликована справка «Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них» с данными за неделю: с 20 по 26 мая 2024 года. Информация о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива при этом в нем отсутствовала.

Из информации, полученной от компетентных источников, знакомых с положением дел в Росстате, следует, что еженедельные данные о производстве нефтепродуктов были засекречены по инициативе Минэнерго. На уточняющий вопрос о том, касается ли это данных только этой недели или так будет и впредь, собеседник ответил: «Этот фарш назад не проворачивается».