Фархад Мамедов 18:00

Продолжавшаяся почти год серия переговоров между комиссиями по пограничным вопросам, возглавляемыми премьер-министрами Азербайджана и Армении, завершилась освобождением 4 сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х, а также делимитацией и демаркацией части границы двух стран, проходящей в направлении этих сел. Это первый важный результат в переговорах о разграничении, проводимых между двумя сторонами напрямую, без участия посредников. Как уже сообщалось, пограничники с обеих сторон патрулируют линию границы между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении, создается соответствующая пограничная инфраструктура.

А судьба эксклавных сел Газахского района (Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы), похоже, может стать предметом дальнейших переговоров. Пока нет официальной информации о времени и месте следующей встречи комиссий во главе с заместителями премьер-министров Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, а также о том, какое направление будут охватывать переговоры по разграничению. Однако, если верить сообщениям армянских источников, на следующем этапе переговоров может быть достигнута договоренность о делимитации линии границы, проходящей в направлении Товуз - Кедабек. По данным газеты «Грапарак», жители села Ваан, входящего в состав общины Чамбарак Гегаркуникского района Армении, граничащего с Азербайджаном, заприметили геодезистов в окрестных горных районах. Последние якобы рассказали жителям села, что Азербайджан требует 12 боевых позиций армянской армии в этом районе, и Баку давно обещали их «сдать». Следует отметить, что в ходе боев начала 1990-х армянским войскам не удалось пересечь административную границу между Азербайджанской ССР и Армянской ССР в направлении Кедабекского и Товузского районов (возможно, за небольшими исключениями - ред). В настоящее время боевые позиции азербайджанской и армянской армий расположены вдоль условной границы между двумя странами в направлении Товуза и Кедабека.

Переговоры о делимитации границы на газахском направлении проводились на основе советской военной карты 1975 года (некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что стороны каким-то образом получили эту карту) и на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно заявлениям армянской стороны, существует общее понимание, что в последующих переговорах будет применяться та же карта и тот же принцип. В связи с этим можно сказать, что возникла база для переговоров по делимитации в Товузском и Кедабекском направлениях. Однако в основу этих переговоров может лечь вопрос Башкенда, который в советских административных границах считается эксклавной территорией Армении и находится под контролем Азербайджана. Не исключено, что стороны обсудят обмен эксклавами. (Недавно в интервью одному из местных интернет-телеканалов депутат Расим Мусабаев не исключил возвращения Башкенда, но его выступление вызвало сильное возмущение в соцсетях - ред.). Напомним, что наряду с 3 селами Газахского района под контролем Армении в настоящее время находится и эксклав Нахчыванской Автономной Республики. На данный момент позиция официального Баку в отношении этих эксклавов неизвестна. Поскольку Азербайджан является победившей стороной, он также может потребовать их безоговорочного освобождения.