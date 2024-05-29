Где продолжится делимитация азербайджано-армянской границы? главный вопрос
Продолжавшаяся почти год серия переговоров между комиссиями по пограничным вопросам, возглавляемыми премьер-министрами Азербайджана и Армении, завершилась освобождением 4 сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х, а также делимитацией и демаркацией части границы двух стран, проходящей в направлении этих сел. Это первый важный результат в переговорах о разграничении, проводимых между двумя сторонами напрямую, без участия посредников.
Как уже сообщалось, пограничники с обеих сторон патрулируют линию границы между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении, создается соответствующая пограничная инфраструктура.
А судьба эксклавных сел Газахского района (Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы), похоже, может стать предметом дальнейших переговоров.
Пока нет официальной информации о времени и месте следующей встречи комиссий во главе с заместителями премьер-министров Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, а также о том, какое направление будут охватывать переговоры по разграничению. Однако, если верить сообщениям армянских источников, на следующем этапе переговоров может быть достигнута договоренность о делимитации линии границы, проходящей в направлении Товуз - Кедабек.
По данным газеты «Грапарак», жители села Ваан, входящего в состав общины Чамбарак Гегаркуникского района Армении, граничащего с Азербайджаном, заприметили геодезистов в окрестных горных районах. Последние якобы рассказали жителям села, что Азербайджан требует 12 боевых позиций армянской армии в этом районе, и Баку давно обещали их «сдать».
Следует отметить, что в ходе боев начала 1990-х армянским войскам не удалось пересечь административную границу между Азербайджанской ССР и Армянской ССР в направлении Кедабекского и Товузского районов (возможно, за небольшими исключениями - ред). В настоящее время боевые позиции азербайджанской и армянской армий расположены вдоль условной границы между двумя странами в направлении Товуза и Кедабека.
Переговоры о делимитации границы на газахском направлении проводились на основе советской военной карты 1975 года (некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что стороны каким-то образом получили эту карту) и на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно заявлениям армянской стороны, существует общее понимание, что в последующих переговорах будет применяться та же карта и тот же принцип.
В связи с этим можно сказать, что возникла база для переговоров по делимитации в Товузском и Кедабекском направлениях.
Однако в основу этих переговоров может лечь вопрос Башкенда, который в советских административных границах считается эксклавной территорией Армении и находится под контролем Азербайджана. Не исключено, что стороны обсудят обмен эксклавами. (Недавно в интервью одному из местных интернет-телеканалов депутат Расим Мусабаев не исключил возвращения Башкенда, но его выступление вызвало сильное возмущение в соцсетях - ред.).
Напомним, что наряду с 3 селами Газахского района под контролем Армении в настоящее время находится и эксклав Нахчыванской Автономной Республики. На данный момент позиция официального Баку в отношении этих эксклавов неизвестна. Поскольку Азербайджан является победившей стороной, он также может потребовать их безоговорочного освобождения.
Что касается сказанного в новости армянской газеты о том, что 12 боевых позиций в направлении Чемберека будут переданы Азербайджану, то в случае достижения соглашения о разграничении армянская армия должна оставить эти позиции, а охрану границы поручить пограничникам, как и в направлении Газахского района.
Кстати, подразделения армянской армии уже покинули свои позиции в освобожденных селах Газахского района, хотя армянская сторона и не горит желанием говорить об этом. Глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян нервно отреагировал на соответствующий вопрос журналистов. «Не задавайте таких вопросов. Вооруженные силы не оставляют занятые позиции. Для охраны Вооруженных сил не указывают конкретную позицию: Вооруженные силы обозначаются в виде контура, сечения, круга, основания. Что касается позиции, то вы спрашиваете про тактическое кольцо. Генеральный штаб Вооруженных сил решает стратегические задачи, а в стратегическом кольце армейская зона, бригада — зона, полк — участок, рота — база. Мы находимся в заранее определенных секторах и продолжаем выполнять поставленные перед нами задачи», — сказал Асрян.
Отвечая на вопрос о территориях, переданных Азербайджану, генерал сказал следующее: «У нас есть различная инфраструктура в каждой точке, в каждом оперативном направлении. Пограничные войска на этом направлении выполняют поставленную перед ними задачу. Армия есть, армия никуда уйти не может. Где бы ни несли службу пограничные войска, это также зона ответственности армии, где мы готовы осуществлять охрану».
Начальник Генштаба добавил, что возвращенные территории не принадлежали Армении, поэтому после разграничения границ эти территории не могли войти в зону ответственности армянской армии.