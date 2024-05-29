Устаревшая американская ракета уничтожила лучший зенитный комплекс России

По данным издания, это произошло на прошлой неделе вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки ВСУ использовали версию ATACMS Block 1 (M39), которая была разработана 35 лет назад. В 2020 году ракету с дальностью полета 165 км сняли с вооружения армии США и заменили на новую версию ATACMS, способную бить на 300 км.

Российский С-400 под Моспино обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла перехватить цель. В итоге, как отмечает Bild, сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.

До этого, по данным проекта Oryx, который подсчитывает документально зафиксированные потери техники в ходе войны в Украине, украинские силы уничтожили как минимум пять транспортно-пусковых установок С-400, а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.

Две батареи С-400 были выведены из строя в Крыму — на мысе Тарханкут и около Евпатории в августе и сентябре 2023 года. Украинские силы действовали по одной и той же схеме: отвлекали дронами системы ПВО, после чего ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун» били по пусковым комплексам.