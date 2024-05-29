Командир КСИР: Израиль был готов уступить…

Израиль был готов пойти на уступки в конфликте в секторе Газа, чтобы избежать ответного удара за нападение на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Амир Али Хаджизаде, передает Tasnim.

"Израиль через министра иностранных дел Египта направил сообщение о готовности пойти на уступки в войне в секторе Газа, чтобы предотвратить ответный удар Ирана. Эскалация войны дорого обошлась сионистскому режиму. Они думали, что Иран не ответит на их преступление, а лишь силы сопротивления будут действовать вместо исламской республики", - отметил Хаджизаде.

По его утверждению, 221 израильский истребитель был приведен в готовность, чтобы противостоять иранскому ответу.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по еврейскому государству были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.