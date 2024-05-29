Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:56

Как и следовало ожидать, парламент Грузии после почти двухмесячных баталий принял в третьем чтении закон об иностранных агентах. Все детали этого события, равно как и предшествовавшие ему уличные волнения и беспрецедентные по масштабам акции протеста, читателям haqqin.az хорошо известны. Следовательно, можно порассуждать о том, что будет дальше, что изменится в грузинском обществе после принятия закона, и как он будет использоваться?

Итак, что дальше? В первую очередь, следует отметить, что грузинские научно-производственные объединения (НПО) уже готовы к долгой осаде и не хотят регистрироваться в реестре в качестве «проводников иностранного влияния», считая это определение для себя глубоко оскорбительным. В данный момент идет ускоренная разработка различных схем перерегистрации или изменения статуса организаций. Время пока есть, поскольку закон об иноагентах вступит в силу только в августе. Следует также понимать, что в законе не предусмотрены конкретные меры против НПО и их сотрудников. Новый закон не дает права закрыть организацию и тем более сажать за решетку ее учредителей или сотрудников. В качестве основного оружия закона об иноагентах выступают разнообразные штрафы по разным поводам. Другими словами, цель этого скандального закона – не закрывать НПО волевыми решениями или запретами, а измотать их штрафами. Как следствие, всех нас ждет нешуточная война юристов, в ходе которой одни будут искать возможности обложить кого надо штрафами, а другие искать правовые закорючки, чтобы избежать этого. И в данном контексте особый интерес вызывает будущее протестов грузинской молодежи. Продолжатся ли они или, наоборот, сойдут на нет?

Главный урок, вынесенный грузинским обществом из двухмесячного протестного марафона, заключается в экзистенциальности ситуации, при которой все акценты расставлены предельно четко – либо мы их, либо они нас. «Кухонные» реплики типа «Мне не нравится ни власть, ни оппозиция», «Что за дела, мы постоянно выходим на улицу, а толку никакого?!», «Покажите план действий, скажите, что вы собираетесь делать?..» остались в прошлом. Всем уже понятно, что борьба будет долгой, упорной и тяжелой, что рассчитывать на быстрый результат не приходится и что намеченные на октябрь выборы будут судьбоносными с точки зрения будущего Грузии. Всем уже понятно, что уличная активность продолжится и лозунг «Нет русскому закону!» постепенно перерастет в скандирование: «Нет русскому правительству!», под которое, собственно, и начнется предвыборная кампания. Конечно, не обойдется и без определенного затишья, в конце концов, в июле будет чемпионат Европы по футболу - этакое «водное перемирие в джунглях», потом наступит августовский сезон отпусков… Но в сентябре все начнется по новой.

Что предпримет оппозиция? На сегодняшний день от оппозиции требуется лишь одно – отказаться от личных амбиций, не распылять силы и пойти на выборы не десятью партиями, как всегда, а максимум тремя. Чтобы не потерялись голоса, чтобы количество партий, оставшихся за пределами пятипроцентного барьера, было минимальным. Что в итоге позволит оппозиции максимально мобилизовать голоса и победить. В любом другом варианте, даже получив суммарно меньше голосов, чем оппозиция, «Грузинская мечта» может победить по очкам. Вполне, кстати, законно и легитимно. Что будет если правящая партия проиграет? Тогда, думаю, Грузию ждет самый опасный сценарий. Весьма велика вероятность, что «Грузинская мечта», не признав поражение, попытается переписать результаты или обжаловать их в суде, что, в свою очередь, приведет к новой волне массовых протестов с далеко неочевидными результатами. Мы все видели нечто близкое к апокалипсису, устроенному в стране из-за какого-то, в сущности, бесполезного закона об иноагентах. А теперь представьте, что может сделать правящая партия, поняв, что реально теряет власть…

Что кроме моральной правоты и мирных протестов сможет противопоставить этому грузинская оппозиция? Следует ли ожидать более жестких столкновений полиции с демонстрантами, «коктейлей Молотова», дубинок, заточек из прутьев арматуры и прочих топоров с вилами? Кто знает... Тем более, если учесть, что к концу года подоспеет еще один «катализирующий» фактор - западные санкции. Пока непонятно, каким может быть их масштаб и, так сказать, целевая аудитория. По общему мнению, на данном этапе все ограничится персональными ограничениями на пару сотен человек. Но если выборы в октябре перерастут в беспорядки и анархию, тогда, наверняка, будет и все остальное. Что же касается политической ориентации на Запад, то, право же, не стоит думать, что «Грузинская мечта» перевернула эту страницу и навсегда забыла о ней. Все дело в том, что правящая партия надеется на «смену караулов» в Брюсселе и Вашингтоне. Буквально через пару дней должны состояться выборы в Европарламент, следовательно, есть шансы на то, что победят ультраправые и к Венгрии со Словакией, нынешним союзникам грузинских властей, добавятся еще несколько дружественных государств. А там, глядишь, подоспеет Трамп, и все в мире будет по-другому. Конечно же, все прекрасно понимают, что ультраправым не удастся захватить Европарламент, а Трампу – полностью изменить внешнюю политику США, тем более с учетом того, что закон о введении санкций против руководства Грузии был подготовлен сторонником Трампа, сенатором Джо Уилсоном. Но надежда, как известно, умирает последней…