Глава Минобороны Израиля Йоав Галант записал видеообращение с угрозами в адрес лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы на фоне фотографий убитых командиров организации.

«Это - убитые командиры бригад. И это - неполный список, мы убили 320 террористов «Хезболлы». Если вы продолжите в том же духе, мы усилим атаки», - заявил Галант во время посещения штаба северного командования ЦАХАЛ.