Азербайджан и Армения делимитируют границу, Россия бдит

Москва «отслеживает» начало практической фазы работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией, которая «имеет важное значение» для региональной стабильности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что российская сторона «поддерживает урегулирование всех делимитационных вопросов исключительно политико-дипломатическими методами»: «Исходим из того, что договоренности должны носить устойчивый, сбалансированный, взаимоприемлемый характер и служить основой для достижения прочного мира в регионе».

По ее словам, Москва «подтверждает готовность регулярно оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении».