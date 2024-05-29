Президент РФ Владимир Путин на встрече c многодетными семьями заявил, что в жизни нет ничего важнее любви и детей. Его слова цитируют российские СМИ.

Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, отметила, что редко видится со своим мужем Андреем.

"Редко, но метко получается, это во-первых. Во-вторых, вы подарили такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, что это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни", - подчеркнул российский президент.