Острые споры Украины и Запада

Между Киевом и его западными партнерами, в том числе Соединенными Штатами, начинаются острые споры относительно будущего защиты Украины от вторжения России. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что украинские лидеры все чаще жалуются на то, что Вашингтон ограничивает их способность отвечать на нападения России, поскольку политики США заставляют их делать больше для борьбы с коррупцией даже на фоне обострения войны. Между тем европейские и американские официальные лица спорят о стратегии перелома на поле боя.

"Было разочарование практически с момента начала вторжения России в феврале 2022 года, но политики в Вашингтоне, Киеве и в Европе заявили, что в последние недели напряженность возросла, поскольку Россия перехватила инициативу на линии фронта и начала отвоевывать территории, освобожденные ранее", - говорится в материале.

Авторы считают, что самое острое разногласие на поле боя на данный момент заключается в том, может ли Украина использовать предоставленное оружие для ударов по целям на российской территории. Так, администрация президента США Джо Байдена строго запретила Украине использовать для этого американское оружие, поскольку она опасается, что это может перерасти в прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой.

"Разногласия относительно ударов по России являются лишь одним из примеров более широкого разрыва связей между Украиной и ее важнейшими военными покровителями относительно того, как справиться с жестокой войной, поскольку позиции Украины на поле боя продолжают ослабевать. Россия не демонстрирует никаких признаков ослабления своих попыток оккупировать и аннексировать четыре юго-восточных региона Украины и, если это возможно, продвинуться дальше", - отмечает издание.