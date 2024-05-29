Россия запускает поезд в Баку и Астару

Ульяновская область России работает над запуском регулярного блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара» для доставки товаров через Азербайджан в Иран и другие страны Персидского залива, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

«Ожидается, что товары из Ульяновской области будут идти через Баку с возможностью перераспределения и дальнейшей отправки в соседние регионы. Конечной точкой состава станет Астара на территории Ирана. При этом также планируются транзитные поставки в Ирак, Афганистан и другие страны», - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе визита губернатора российского региона Алексея Русских в Баку 29 мая были подписаны соглашения с рядом логистических компаний Азербайджана, предусматривающие запуск регулярного блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара».