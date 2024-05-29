Россия нашла альтернативу Крымскому мосту

Для более бесперебойной поставки боеприпасов в зону боевых действий Россия готовится запустить новою железнодорожную ветку из Донецка в Мариуполь, сообщает Frontelligence Insight.

Как следует из отчета, аналитики изучили спутниковые снимки строительства и заявили, что на некоторых снимках был замечен движущийся поезд.

По мнению издания, Россия запускает эту линию как альтернативу Крымскому мосту на случай вывода его из строя и подспорье в войне даже в случае разрушения Керченского моста на юге Украины.

Спутниковые снимки также демонстрируют, что уже завершено строительство на участке в районе села Гранитное.