Хаменеи призвал американских студентов читать Коран
Верховный лидер Ирана Сеид Али Хаменеи написал серию твитов на английском языке – открытое письмо, адресованное американским студентам, которые протестуют против Израиля. На публикации верховного лидера обратили внимание израильские СМИ.
Dear university students in the US, my advice to you is to become familiar with the Quran.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 30, 2024
Он "похвалил" студентов за то, что они сформировали "малый фронт сопротивления" и начали "почетную борьбу перед лицом безжалостного давления правительства США, которое открыто поддерживает сионистов".
"Дорогие студенты университетов Соединенных Штатов Америки, вы стоите на правильной стороне истории. Поддержка и солидарность ваших профессоров перед лицом полицейского произвола вашего правительства и давления, которое оно оказывает на вас, – это важно. Я тоже сочувствую вам, молодые люди, и ценю ваше упорство", – пишет Хаменеи.
Далее он рассказывает, что идейные исламисты уже много лет ведут борьбу на Ближнем Востоке, поскольку, дескать, после Второй мировой войны "капиталистическая сионистская сеть с помощью британского правительства" ввезла на палестинскую землю "тысячи террористов", которые "принялись тут же страшно издеваться над местными арабами".
"Цель нашей борьбы – положить конец вопиющему угнетению, которое жестокая сионистская террористическая сеть на протяжении многих лет оказывает на Палестину. Геноцид, осуществляемый сегодня сионистским режимом апартеида, является продолжением крайнего угнетения, продолжающегося уже несколько десятилетий", – объясняет аятолла.
Он высказал бурное недовольство тем, что действия "гуманных" боевиков в мире называют "терроризмом".
"Палестина – независимая страна с многовековой историей. Это нация, состоящая из мусульман, христиан и евреев. Можно ли назвать народ террористической нацией за то, что он защищает себя на своей собственной земле от преступлений оккупировавших ее сионистов?" – вопрошает Хаменеи.
Он также предложил американским студентам почитать Коран.
"Урок Корана для нас, мусульман, и для всего человечества — отстаивать то, что правильно: "Так будьте же тверды, как вам было велено". Урок Корана для человеческих отношений звучит следующим образом: "Не притесняйте и не будьте притесняемы", — процитировал верховный лидер Ирана священное писание.