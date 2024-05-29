Хаменеи призвал американских студентов читать Коран

Верховный лидер Ирана Сеид Али Хаменеи написал серию твитов на английском языке – открытое письмо, адресованное американским студентам, которые протестуют против Израиля. На публикации верховного лидера обратили внимание израильские СМИ.

Он "похвалил" студентов за то, что они сформировали "малый фронт сопротивления" и начали "почетную борьбу перед лицом безжалостного давления правительства США, которое открыто поддерживает сионистов".

"Дорогие студенты университетов Соединенных Штатов Америки, вы стоите на правильной стороне истории. Поддержка и солидарность ваших профессоров перед лицом полицейского произвола вашего правительства и давления, которое оно оказывает на вас, – это важно. Я тоже сочувствую вам, молодые люди, и ценю ваше упорство", – пишет Хаменеи.

Далее он рассказывает, что идейные исламисты уже много лет ведут борьбу на Ближнем Востоке, поскольку, дескать, после Второй мировой войны "капиталистическая сионистская сеть с помощью британского правительства" ввезла на палестинскую землю "тысячи террористов", которые "принялись тут же страшно издеваться над местными арабами".

"Цель нашей борьбы – положить конец вопиющему угнетению, которое жестокая сионистская террористическая сеть на протяжении многих лет оказывает на Палестину. Геноцид, осуществляемый сегодня сионистским режимом апартеида, является продолжением крайнего угнетения, продолжающегося уже несколько десятилетий", – объясняет аятолла.

Он высказал бурное недовольство тем, что действия "гуманных" боевиков в мире называют "терроризмом".

"Палестина – независимая страна с многовековой историей. Это нация, состоящая из мусульман, христиан и евреев. Можно ли назвать народ террористической нацией за то, что он защищает себя на своей собственной земле от преступлений оккупировавших ее сионистов?" – вопрошает Хаменеи.

Он также предложил американским студентам почитать Коран.

"Урок Корана для нас, мусульман, и для всего человечества — отстаивать то, что правильно: "Так будьте же тверды, как вам было велено". Урок Корана для человеческих отношений звучит следующим образом: "Не притесняйте и не будьте притесняемы", — процитировал верховный лидер Ирана священное писание.