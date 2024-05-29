Захарова: «И Баку с нами солидарен»

На Южном Кавказе ситуацию «дестабилизируют западные силы», об этом заявляет и официальный Баку, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, «странам Запада нужно, чтобы страны Южного Кавказа не налаживали отношения, а враждовали».

«Страны региона между собой должны с их точки зрения не налаживать связи, а враждовать. Соседи должны заниматься не экономикой, торговлей, инфраструктурой, а бесконечным выяснением отношений.

Им нужно выдавить Россию из Южного Кавказа. Я думаю, что все видят и в Баку, и в других столицах эти тенденции. Я думаю, что во многом с ними солидарны», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у России с Азербайджаном «выстроены отношения стратегического партнерства и союзничества».