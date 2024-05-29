Что обсудил Али Асадов с Алексеем Русских
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 30 мая встретился с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
На встрече стороны отметили высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства в различных сферах, выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Ульяновской областью.
Были обсуждены перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.