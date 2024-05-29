Орбан назвал главную угрозу Европе

«Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций», - сказал Орбан.

Венгерский премьер назвал нынешнее руководство Еврокомиссии «худшим в истории» и подчеркнул, что новым главой должен стать политик с «опытом премьер-министра».

Кроме того, Орбан раскритиковал ЕС за «втягивание Киева в войну» без предоставления ей четкого плана. По его словам, переговоры о вступлении Украины в сообщество вести еще рано, поскольку нет информации о точных границах и населении страны.