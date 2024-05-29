Президент Сирии попал на прием к Хаменеи

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Иран и встретился с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, сообщают иранские СМИ.

Асад, как сообщается, выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана, погибших в результате крушения вертолета.

Также были обсуждены двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, включая ситуацию в Газе.