Байден и Зеленский подпишут важное для Украины соглашение

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров «Большой семерки» (G7), который состоится 13-15 июня в Италии. Об этом пишет Financial Times.

По словам американских чиновников, за несколько дней до саммита мира в Швейцарии Зеленский и Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии.