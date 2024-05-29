Байден и Зеленский подпишут важное для Украины соглашение
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров «Большой семерки» (G7), который состоится 13-15 июня в Италии. Об этом пишет Financial Times.
По словам американских чиновников, за несколько дней до саммита мира в Швейцарии Зеленский и Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии.
Издание отмечает, что это соглашение станет «важнейшим» в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО. Документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, обмену разведывательными данными и экономической помощью.
8 июня Джо Байден совершит свой первый государственный визит во Францию для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Зеленский посетит Францию 6 июня. Он также примет участие в торжественных мероприятиях.
28 мая Украина подписала с Португалией соглашение о безопасности. Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. До этого Украина подписала соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.