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Айтадж Мухтарзаде, руководитель корпоративных коммуникаций в PASHA Holding, дала интервью haqqin.az. Во время интервью она обсудила инициативы и усилия, предпринятые PASHA Holding в течение 2023 года.

- Добрый день, Айтадж ханум. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Для начала можете ли Вы описать социальные инициативы, предпринятые PASHA Group в 2023 году? - Здравствуйте. Спасибо за возможность участвовать в данном интервью. Как ведущая компания в нашей стране PASHA Holding признает свою обязанность перед страной, перед нашими сотрудниками и перед обществом в целом. Наше обязательство по социальной ответственности является неотъемлемой частью наших корпоративных ценностей, охватывая разнообразные области, включая образование, культуру, спорт, здравоохранение и другие общественные проекты. Важно подчеркнуть, что наши инициативы по корпоративной социальной ответственности динамичны и соответствуют изменяющимся локальным и глобальным трендам. Мы считаем, что у компаний есть моральное обязательство поддерживать сообщества, в которых они работают. Мы стремимся решать общественные проблемы посредством продуманных, полезных и эффективных проектов, и поэтому корпоративная социальная ответственность лежит в основе нашей стратегии. В 2023 году PASHA Holding выделила значительные ресурсы, составляющие десятки миллионов манатов, на реализацию социальных инициатив. Более того, наша компания остается преданной содействию экономическому росту и стабильности в нашей стране через основные бизнес-деятельности. - Спасибо за информацию. Не могли бы Вы подробнее рассказать, как была распределена указанная сумма? - Конечно. PASHA Holding поддерживает финансирование различных социальных и благотворительных проектов в области образования, здравоохранения и так далее. За прошлый год наш вклад в образование составил 5 миллионов манатов. Эти расходы включают стипендиальную программу Əlaçı, проект Birincilər, направленный на обеспечение первоклассников из малоимущих семей школьными принадлежностями, спонсирование международных научных конференций, а также поддержку образовательных инициатив, осуществляемых государственными органами и неправительственными организациями. Плодотворное сотрудничество PASHA Holding с ABAD (Упрощенная Поддержка Семейного Бизнеса) в 2019 году привело к реализации ряда успешных проектов, направленных на активное участие граждан в социально-экономическом развитии нашей страны и улучшение малого и среднего бизнеса. Более того, наши дочерние компании, PASHA Bank и PASHA Life, имеют долгосрочное партнерство с Red Crescent Society и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики с целью оказания социальной помощи финансово уязвимым семьям, особенно во время праздников. Стоит отметить наш значительный вклад в качестве одного из основных спонсоров благотворительного фонда "Красные Сердца", созданного совместно с Kapital Bank. Кроме того, в сфере спорта PASHA Holding вместе с дочерними компаниями постоянно инвестируют в различные спортивные федерации, такие как Федерация Волейбола Азербайджана, Федерация Бокса Азербайджана и другие. Наш вклад также охватывает развитие футбола через спонсорство клубов, таких как Сумгаит и Зира. Только в 2023 году вклад PASHA группы в спортивный сектор превысил 3,6 миллиона манатов. С точки зрения искусства, PASHA Life активно поддерживает публикацию культурно значимых книг через издательский дом IRS. Усилия были продемонстрированы на мероприятиях по презентации книг, проведенных в Азербайджане, Турции и Италии, что внесло значительный вклад в международное признание нашей страны. Более того, PASHA Holding долгие годы был спонсором Международного Джазового Фестиваля, который проводится в Баку, что дополнительно обогатило наш культурный вклад.

- Могли бы Вы рассказать о важности поддержки женщин и детей в корпоративной повестке вашей компании? - Это действительно очень важный вопрос. Благополучие женщин и детей имеет первостепенное значение в нашей программе, о чем свидетельствуют наши проекты и инициативы. PASHA Holding долгое время придерживается принципа поддержки женщин в различных сферах, особенно через такие инициативы, как проект AFAQ, который предоставляет важную поддержку женщинам-предпринимательницам в сельском хозяйстве. Через комплексные программы обучения и предоставление необходимых ресурсов мы стремимся способствовать экономической независимости женщин в нашем обществе. Более того, мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются женщины, поэтому сотрудничаем с организациями, такими как Gender Hub, чтобы поддержать женщин-предпринимательниц, переживших насилие. Эти инициативы не только способствуют экономической самостоятельности женщин, но и служат катализатором для общественного прогресса и развития. Признавая предпринимательство женщин, важно отдать должное стойкости тех, кто перенес потери. PASHA Insurance совместно с PASHA Holding и GID CSR Consulting запустили проект Ana Sahibkar для супруг жертв и ветеранов Карабахской войны. Эта инициатива направлена на развитие предпринимательских навыков у этих женщин, предоставляя им важную поддержку и ресурсы. За 4 месяца проект Ana Sahibkar способствовал развитию навыков участников, многие из которых успешно нашли занятие. Кроме того, PASHA Insurance является инициатором проекта GüclüSen, благотворительной инициативы, направленной на борьбу с раком груди. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о методах ранней диагностики и акцентирует внимание на важности регулярных обследований. Через совместные усилия с местными медицинскими учреждениями проект обеспечивает доступность к местам обследования и обучает женщин методам самообследования, давая им возможность принимать активные меры для заботы о своем здоровье. К сожалению, часть наших усилий также была направлена на благополучие детей. На регулярной основе PASHA Holding организует благотворительные инициативы в поддержку детей, страдающих талассемией, аутизмом и другими серьезными заболеваниями. Кроме того, наше участие в мероприятиях, таких как ярмарка Soyuq Əllər, İsti Ürəklər, подчеркивает наше постоянное стремление смягчить трудности, с которыми сталкиваются уязвимые дети, через благотворительные проекты. - Вы подчеркнули значимость почитания памяти наших героев. Ваше участие в карабахских вопросах очевидно. Могли бы Вы предоставить информацию о вашем участии в этом вопросе? - Действительно, возрождение Карабаха, восстановление освобожденных территорий и благополучие участников войны и их семей имеют большое значение для нашей компании. PASHA Holding вместе с нашими финансовыми компаниями - PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance и PASHA Life - активно участвовали в работе по восстановлению, проводимой Фондом Гейдара Алиева в Карабахе. Мы оказали поддержку в восстановлении мечетей в Зангилане, Агдаме и Шуше. Кроме того, наша компания внесла вклад в строительство Парка Победы в Баку, направленное на чтение вечной памяти о наших героях. Более того, второй год подряд PASHA Holding и его дочерние компании реализуют проект Vətən əmanətlərinin keşiyindədir. В рамках этой инициативы была организована специальная социальная программа для детей лиц, погибших во время 44-дневной войны в Карабахе и последующих конфликтов. Дети получают праздничные подарки по таким случаям, как Новый год, Новруз, Рамазан, Курбан байрам и так далее. А также дети получают школьные принадлежности в начале каждого учебного года. Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики мы занимались предоставлением жилья семьям шехидов и ремонтом их домов. В 2023 году при поддержке PASHA Holding было построено и представлено 28 новых домов. При поддержке PASHA Holding с 2020 года были отремонтированы дома 101 семьи героев. Кроме того, хотелось бы отметить, что PASHA Insurance присоединилось к проекту «Увеличение возможностей психологической реабилитации в Азербайджане» (APRIA), реализуемому Международной благотворительной организацией For Azerbaijan с целью поддержки эмоционального и психологического благополучия членов семей шехидов и ветеранов. Эти инициативы подчеркивают наше непоколебимое стремление почитать наших героев и поддержать их семьи в эти непростые времена.