Президент Финляндии позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Финляндской Республики Александр Стубб 30 мая позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СОР29 и политических вопросах в регионе.

Президент Финляндии также подтвердил свое участие в СОР29 по приглашению главы азербайджанского государства.