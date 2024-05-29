ЧП в самолете Ереван - Москва

Пассажир попытался открыть дверь самолета во время рейса Ереван-Москва и проявил агрессию к бортпроводникам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Во время полета гражданин одного из государств ближнего зарубежья проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне», – написала Волк.

Работникам авиакомпании и пассажирам удалось оттащить дебошира от двери, после чего связать мужчине руки пластмассовыми стяжками. Командир самолета составил акт о нарушении общественного порядка. После приземления в Москве мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. От прохождения медицинского освидетельствования иностранец отказался.

Уточняется, что пассажира привлекли к административной ответственности и арестовали на семь суток. Помимо этого, его выдворят за пределы России.