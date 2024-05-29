Бюльбюльоглы и Галузин провели встречу в «конструктивной атмосфере»

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудили реализацию положений двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года», - сообщили в российском дипведомстве.

Там подчеркнули, что встреча прошла в «характерной для российско-азербайджанского диалога дружественной и конструктивной атмосфере».