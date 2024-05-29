Столтенберг верит в победу Украины
В Праге вскоре должна пройти неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой также принимает участие генсек альянса Йенс Столтенберг.
Перед заседанием Столтенберг заявил, что ВСУ все еще могут одержать победу на поле боя, но для этого Киеву требуется значительная поддержка НАТО.
«Украина продолжает отважно сражаться, но вызовы, с которыми она сталкивается, велики — и продолжают расти. Украина все еще может победить, но только при условии продолжения мощной поддержки со стороны союзников НАТО. Поэтому во время саммита НАТО в июле мы планируем сделать нашу поддержку более крепкой, это будет включать более активную роль НАТО в координации оборонной помощи и обучении, а также многолетние финансовые обязательства», - заявил генсек НАТО.
Столтенберг также сказал, что для западных союзников «пришло время» пересмотреть некоторые ограничения на использование предоставленного Украине оружия.