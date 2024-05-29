Столтенберг верит в победу Украины

Перед заседанием Столтенберг заявил, что ВСУ все еще могут одержать победу на поле боя, но для этого Киеву требуется значительная поддержка НАТО.

В Праге вскоре должна пройти неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой также принимает участие генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Украина продолжает отважно сражаться, но вызовы, с которыми она сталкивается, велики — и продолжают расти. Украина все еще может победить, но только при условии продолжения мощной поддержки со стороны союзников НАТО. Поэтому во время саммита НАТО в июле мы планируем сделать нашу поддержку более крепкой, это будет включать более активную роль НАТО в координации оборонной помощи и обучении, а также многолетние финансовые обязательства», - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также сказал, что для западных союзников «пришло время» пересмотреть некоторые ограничения на использование предоставленного Украине оружия.