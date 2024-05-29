Захарова: Россия как союзник Армении...

Власти Армении позитивно отреагировали на помощь российской стороны в связи с наводнением в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видели позитивную реакцию, действительно видели. Вновь повторяем, что все предложения, которые были сделаны, актуальны», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия как союзник Армении «готова всегда подставить плечо исходя из потребностей Еревана»: «Будем оказывать все необходимое содействие для восстановления нормальной жизни регионов, которые были затронуты наводнением».

На прошлой неделе из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Погибли три человека.