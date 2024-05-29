В Израиле предложили распустить парламент

«7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства, которое поведет нас к безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе», - говорится в заявлении автора законопроекта депутата Пнины Тамано-Шаты из партии Бени Ганца «Национальное единство».

В апреле сам Ганц призывал к проведению досрочных выборов к сентябрю 2024 года. Партия премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд» отвергла это предложение.

Кроме того, накануне член партии Ганца и член узкого военного кабинета, сформированного после начала военной операции Израиля в секторе Газа, Гади Айзенкот обвинил Нетаньяху в том, что тот подвел Израиль в вопросах экономики и безопасности. Айзенкот, генерал-лейтенант запаса и в прошлом также руководивший Генштабом ВС Армии обороны Израиля, добавил, что «очевидно, что это правительство нужно сменить, и как можно скорее». Он предложил провести выборы в промежуток между сентябрем и декабрем 2024 года.