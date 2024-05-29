В Кремле назвали войну в Украине «бессмысленной»

Страны Запада, высказываясь о возможности нанесения Украиной ударов по России их оружием, провоцируют новый уровень напряженности, провоцируют Украину на продолжение «бессмысленной войны». Так считают в Кремле.

«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно. Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», - заявил Песков.

Власти Украины на фоне нового наступления российской армии в Харьковской области добиваются того, чтобы ей разрешили наносить удары западным оружием по военным объектам в России. В последнее время все больше западных политиков также призывают позволить ВСУ наносить такие удары.