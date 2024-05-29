Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:42

Не далее как три дня назад президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов в отношении того, не изменилась ли позиция Белого дома по вопросу об ударах Украины по России, резко заявил: «Нет! Ничего не изменилось!». Однако в нынешнее время, оказывается, три дня - немалый срок. И сейчас, похоже, эта прежде неуступчивая позиция президента начала меняться. Иного и ждать было нельзя. На Байдена оказывается такое давление, сопротивляться которому трудно. За то, чтобы дать ВСУ свободу стрелять по российским позициям на ее территории, высказался даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, прежде крайне непримиримо относившийся к Киеву.

Всегда осторожный генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, некоторые европейские страны высказываются за то, чтобы дать Украине такое право, при том, что Великобритания и Франция согласились, что это может быть сделано предоставленными ими ракетами Storm Shadow и Scalp. К решению дать Украине свободу использовать западное оружие призывают и американские военные. Отставной генерал Сет Джонс, который возглавляет программу по международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, утверждает, что «опасения того, что эти удары приведут к эскалации со стороны России, раздуты». По его словам, у Украины есть легитимное право ослаблять возможность России вести войну ударами по центрам производства нефти и энергетическим станциям. «То же самое, - говорит он - мы делали против Германии и Японии во Второй мировой войне». Наконец, в пользу изменения позиции Белого дома выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. В самых осторожных выражениях он заявил об этом во время майского визита в Киев. По его словам, США не поощряют Украину на такие действия, но представляют ей право самой решать, как строить свою оборону.

В среду по завершении визита в Молдову Блинкен подтвердил, что администрация Байдена «может принять и отрегулировать» свою позицию в отношении ударов по целям в России. А до этого в Киеве он звучал еще более конкретно, говоря, что Украина может не удержать территорию от своей границы до Харькова, если Байден не пересмотрит свои взгляды. Трудно представить себе, чтобы госсекретарь стал бы импровизировать на столь сложную тему, если бы не проконсультировался с президентом. Все крупные СМИ Америки в один голос пишут о том, что дискуссии внутри администрации идут, и похоже, что дело идет к принятию решения по ударам. А как утверждают на правах строжайшей анонимности инсайдеры, оно уже де-факто принято, но Байден не будет объявлять об этом публично. Просто американские ракеты и снаряды без всякого предупреждения Киева начнут обрушиваться на российские войска внутри границы этой страны.

Тактика будет избрана по тем лекалам, которые предложил Блинкен: «Мы не благословляем и не поощряем эти удары, пусть сама Украина решает». По всей видимости, такой исход вполне удовлетворяет Киев. В течение 27 месяцев войны в Украине Байден был между двумя императивами. С одной стороны, он не мог позволить России выиграть, а с другой - не мог рисковать тем, что мир окажется на пороге новой мировой войны с отчетливой ядерной угрозой. Но, как пишет в New York Times маститый колумнист Дэвид Сангер, опасность ядерной атаки России в сознании Байдена притупилась, потому что Кремль стал слишком часто пугать применением атомной бомбы, и «президент становился все менее восприимчивым к такого рода заявлениям Кремля».

Однако красные линии в отношении Украины остаются, и они весьма значительны. Как пишет в своем последнем номере Washington Post, «США боятся, что последние атаки украинских дронов по российским станциям предупреждения о ядерном нападении могут вызвать крайне нервную реакцию Москвы», и это произойдет в неподходящий момент, когда Белый дом принимает самое ответственное за все время конфликта решение по ударам России на ее территории. «Эти станции не помогают России вести войну против Украины, - говорит изданию один из представителей администрации. - Но это чрезвычайно чувствительные места для России, и она может решить, что ее возможности стратегического сдерживания подорваны». Вашингтон, как сообщается, уже направил свое резкое предупреждение Киеву о недопустимости таких атак. Их, как известно, было две, и во время последней на станцию в Армавире спутниковая съемка зафиксировала некоторый ущерб.