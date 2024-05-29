«Воскресший китаец» оказался раненым якутом

Участник войны с Украиной, о «воскрешении» которого заявил протоиерей Артемий Владимиров, назвав его «китайцем», оказался якутом. Помощница российского священника дала ссылку на ролик, где есть «все ответы». Об этом пишет The Moscow Times.

Сюжет о «возвращении из мертвых» 26-летнего Дьулустана Иванова вышел на российском телеканале «Спас». В нем говорилось, что военнослужащий пережил клиническую смерть во время операции после ранения. Однако, когда сердце Иванова остановилось, ему явился некий святой. По словам самого героя ролика, мужчина в белых одеждах сказал: «Тебе еще рано», и затем военнослужащий очнулся. После произошедшего Иванов принял крещение с именем Сергей.

Именно на этот сюжет ссылался Владимиров, когда рассказывал «про некоего китайца», который получил пулю на войне с Украиной, «разворотившую все его внутренности», а потом «воскрес» и принял православие вместе со всей семьей. «Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил», — говорил священник, утверждая, что этот случай «не единичный».