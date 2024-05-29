Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру из-за Минобразования Нахчывана

Счетная палата провела аудит соответствия в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и подведомственных ему бюджетных учреждениях (выборочно).

В Палате сообщили, что аудит охватил 2023 год, за этот период было выполнено расходов на 24 303 436 манатов.

По итогам аудита выявлен ряд правонарушений в учебных заведениях, в том числе выявлены признаки состава преступления. Некоторые недочеты, выявленные в ходе аудитов в предыдущие годы, не были устранены.

В этой связи Палата приняла решение направить материалы о результатах аудита в Генеральную прокуратуру в соответствии с требованиями статьи 26.2 закона «О Счетной палате».