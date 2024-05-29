В Пентагоне обвиняют Россию

Разведывательное управление Министерства обороны США в новом отчете приводит доказательства того, что Россия использовала северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине.

Аналитики управление утверждают, что обломки, найденные в Харькове, являются фрагментами ракеты малой дальности северокорейского производства. В докладе также подчеркиваются развивающиеся и укрепляющиеся отношения между Северной Кореей и Россией.

Разведка приложила к докладу изображения обломков произведенных в Северной Корее ракет, которые были обнаружены в Харькове после атаки 2 января 2024 года. Американские военные чиновники сравнили их с изображениями, опубликованными в северокорейских СМИ.

Напомним, в апреле в докладе, подготовленном для комитета Совета безопасности ООН наблюдателями комитета Совбеза по санкциям в отношении Северной Кореи, также отмечалось, что обнаружены доказательства использования Россией северокорейской ракеты для удара по Харькову.