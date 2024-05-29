В Ватикане забеспокоились

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о глубокой озабоченности в связи с перспективой использования Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. Слова кардинала приводит агентство ANSA.

«Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», — сказал Паролин.

Глава Римской католической церкви не раз делал заявления по войне России против Украины и призывал к миру. В начале мая он выразил готовность присоединиться к мирной конференции в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и российская делегация.