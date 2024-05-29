Генштаб рассказал об ударе украинцев по Крыму

Силы обороны Украины в ночь на 30 мая поразили паромную переправу россиян в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск в… Крыму», – говорится в сообщении.