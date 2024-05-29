Генштаб рассказал об ударе украинцев по Крыму
Силы обороны Украины в ночь на 30 мая поразили паромную переправу россиян в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск в… Крыму», – говорится в сообщении.
Отмечается, что этот объект прикрывали российские средства ПВО – «Панцирь», «Тор», «Триумф».
В Генштабе ВСУ заявили, что «ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели «новейший» противовоздушный щит захватчиков».
По данным украинского Генштаба, в результате поражения повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.