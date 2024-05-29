Азербайджанский и турецкий министры обсудили работу в социальной сфере

В четверг, 30 мая, состоялось 11-е заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в области труда и социальной защиты между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты Турции.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, для участия в заседании в Азербайджане с визитом находится делегация во главе с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишикханом.