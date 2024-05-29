Индия увидела китайские истребители у своих границ

Китай разместил истребители пятого поколения J-20 на военном и гражданском аэродроме в Шигадзе (второй по величине город в Тибете и столица региона Цанг), расположенном в 150 километрах от индийской границы, утверждает индийский телеканал NDTV, ссылаясь на спутниковые снимки.

Согласно спутниковым снимкам от 27 мая, предоставленным фирмой географической разведки All Source Analysis, 6 истребителей J-20 и 8 J-10, а также самолет KJ-500 системы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства (AWACS) были обнаружены на стоянке в аэропорту.

В новости говорится, что истребители J-20 производства Chengdu Aerospace Corporation (CAC) были развернуты в Тибете в 2020 и 2023 годах. Такое количество истребителей впервые обнаружено коммерческими спутниковыми провайдерами вблизи индийской границы.