Нарастить поставки яблок в Россию, в случае необходимости, можно из Азербайджана, Молдовы, Сербии и Турции. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Для сдерживания роста (цен) в связи с возможным снижением урожая в центральных регионах страны импорт яблок в Россию может быть увеличен. Ключевыми поставщиками импортных яблок являются Молдова, Сербия, Турция и Азербайджан. Нарастить поставки, в случае необходимости, можно будет из этих стран…», - сказал Леонов.

Из-за произошедших на территории ряда российских регионов майских заморозков посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров. Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что заморозки наступили в очень неудачный момент, и «по яблокам мы пострадали действительно». Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность «приоткрыть поставки из других стран, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами» на этот вид фруктов, сказала она.