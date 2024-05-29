Берлин обещает Киеву оружия на полмиллиарда

«Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях», — цитирует Писториуса Deutsche Welle.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил в четверг о выделении пакета военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в 500 млн евро, сообщает агентство ЭФЭ.

Это заявление министр сделал на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Одессе. Из-за соображений безопасности визит главы немецкого оборонного ведомства в Украину остался секретным до самого конца.

В новый пакет военной помощи войдет большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, беспилотники, запчасти для немецких артиллерийских орудий, запасные двигатели для танков Leopard и миллион патронов к стрелковому оружию. По словам Писториуса, часть вооружения уже готово к отправке.

Он также добавил, что в следующем году Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и профинансирует курсы для подготовки украинских техников.