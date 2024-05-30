Британия посчитала потери россиян в Украине

По подсчетам Великобритании, с начала большого вторжения РФ в Украину потери российских войск превысили 465 тысяч, утверждает дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нарайан, сообщает «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что с начала вторжения России «более 465 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены».

«С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине – количество убитых и раненых – составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1000 в день. Это около 30 тысяч в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны», – утверждает британский дипломат.

Представитель Британии в ОБСЕ считает, что для России лучшим вариантом «минимизировать человеческие потери» в Украине было бы завершение войны. «Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери для такой страны, как Россия, в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете», – считает Нарайан.